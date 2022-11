Program Szybka Inwentaryzacja jest częścią większego systemu do zarządzania magazynem i majątkiem Narzędziownia i sporządza:

• inwentaryzację magazynu

• środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu

Szybka Inwentaryzacja możliwa jest na trzy sposoby. Za pomocą:

• kodów kreskowych,

• tagów RFID lub

• komputerowych numerów inwentarzowych.

System pozwala na ergonomiczną obsługę poszczególnych operacji, kontrolę stanów, położenia środków trwałych i wyposażenia, terminów przeglądów technicznych i gwarancji. Funkcje wprowadzania danych wyposażone w rozbudowane mechanizmy kontroli poprawności wpisywanych informacji powodują zminimalizowanie błędów popełnianych przez operatorów. Aplikacja ta przeznaczona do dwóch grup odbiorców: firm produkcyjnych i handlowych- jako program do inwentaryzacji magazynów firm, urzędów, szkół, instytucji- jako program do inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia.

Szybka Inwentaryzacja firmy PWSK składa się z dwóch części:

1. Program komputerowy Szybka Inwentaryzacja:

• zawiera kartoteki magazynowe, materiałowe, inwentarzowe

• archiwizuje dane

• drukuje arkusze spisu z natury

• sporządza raport różnic inwentaryzacyjnych

2. Program Mobilny Magazynier pracujący na kolektorze danych:

• skanuje kody kreskowe

• weryfikuje asortyment

• komunikuje się z komputerem

Przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu inwentaryzacja jest szybka, a dane przechowywane są w jednym miejscu. Program używa w zależności od potrzeb różnorodne etykiety i dostarcza wszelkich potrzebnych zestawień