Program Ewidencja odpadów umożliwia między innymi: rejestr kontrahentów, rejestr towarów, rejestr kodów odpadów, rejestr kart przekazania odpadów, rejestr kart ewidencji odpadów, przesunięcia międzymagazynowe, przesunięcia międzytowarowe, obsługa dowolnej liczby magazynów, obsługa sieci (dokumenty może wystawiać wielu użytkowników jednocześnie). Dodatkowo Program daje możliwość eksportowania wszystkich wydruków do formatów: MS Word, MS Excel, PDF, pliki graficzne



Program pozwala na jednoczesną pracę wielu użytkowników, co pozwala na sprawną i szybką obsługę kontrahentów. Prosty i przejrzysty interfejs programu umożliwia szybkie rozpoczęcie z nim pracy.



Każda z wyświetlanych w programie list posiada nieograniczone możliwości filtrowania i grupowania informacji, co umożliwia tworzenie własnych raportów. Funkcja ta zapewnia również, że na ekranie będą wyświetlane tylko te informacji, które powinny być wyświetlane.