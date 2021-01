Asystent Rejestr Pojazdów to program do prowadzenia ewidencji pojazdów. Pozwala na rejestrowanie wymian i napraw, historii przebiegu, kontroli ubezpieczeń i przeglądów dla wszystkich wprowadzonych pojazdów. Program ma możliwość szybkiego wyszukiwania interesujących nas danych. Dzięki Asystentowi możemy w pełni kontrolować całą flotę samochodową.

Dodatkowe funkcje programu to m.in. możliwość dodawania załączników do utworzonych rekordów oraz rozbudowany moduł planowania zadań, w którym można precyzyjnie określać zadania do wykonania, określać postęp realizacji zadania itp. W wersji Biznes współpracuje z serwerami baz zdalnych takich jak: MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Firebird.

Podstawowe funkcje programu: