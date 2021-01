Asystent Oferty i Zapytania został stworzony dla każdego rodzaju firm, małych, średnich czy dużych. Oprogramowanie służy głównie do szczegółowej ewidencji spraw związanych ze sprzedażą produktów, mianowicie idealnie nadaje się do prowadzenia relacji z klientem. Dzięki kluczowemu modułowi „Oferty i Zapytania” osoba obsługująca program prowadzi kompleksowy nadzór nad zapytaniami ofertowymi dotyczących danych produktów, a także samych ofert kupna produktów. Otrzymując zapytania i oferty, możemy określić poziom prognozy transakcji, co może ułatwić nam ustawienie priorytetów, które mają wpływ na ergonomię naszej pracy.

Za pomocą zintegrowanej skrzynki pocztowej, po jej konfiguracji, możemy z poziomu programu nawiązywać relacje z klientami, odpowiadać na ich zapytania, oferty, a także informować ich o realizacji zamówień. Główny element programu współpracuje z modułem Magazynu, w którym znajdują się wszystkie nasze produkty. Przy zapytaniach i ofertach od strony klienta możemy przypisać produkt pochodzący z Magazynu do danego zamówienia. Kluczową rzeczą w Asystencie Oferty i Zapytania 2013 jest baza danych kontaktowych. Dzięki niej możemy stworzyć pełną dokumentację swoich kontrahentów, a także personelu, zatrudnionego w firmie.