Asystent Nadzór Maszyn dedykowany jest dla firm produkcyjnych, które chciałyby prowadzić ewidencję posiadanych maszyn, urządzeń czy podzespołów. Uzupełniając odpowiednie rekordy możemy określić datę produkcji, serwisowania, przeglądów danych urządzeń. Ponadto jak zostało to zawarte wyżej, istnieje możliwość ewidencji maszyn, określając jej typ, symbole, nr ewidencyjne, seryjne, a także prowadzenie szczegółowej dokumentacji, tworzenie harmonogramu czynności do wykonania przeglądu, zgłaszanie awarii maszyn do działu technicznego.

Korzystając z uzupełnionych danych maszyn, urządzeń, możemy wydrukować kompleksową dokumentację ze specyfikacją maszyny wraz ze zdjęciem, którą możemy załączyć do dokumentacji tradycyjnej. Ważną opcją jest moduł opiekunów, tzn. określenie osoby, firmy, która dokonuje nadzoru nad działaniem urządzenia oraz jego napraw. Korzystając z opcji przypomnień nigdy nie zapomnimy o terminie eksploatacji maszyn, dzięki czemu unikniemy nieprzyjemności związanych z awariami oraz kontroli ze strony odpowiednich jednostek.

Niektóre możliwości programu: