DVDFab Virtual Drive to darmowy i niewielki program do emulacji wirtualnych napędów DVD i Blu-ray na komputerze. Aplikacja charakteryzuje się prostotą w obsłudze i może bez problemów konkurować nawet z programem Daemon Tools lub z innymi podobnymi aplikacjami. Wyróżnia go prosty interfejs, obsługa najważniejszych formatów obrazów i szybkość funkcjonowania.





DVDFab Virtual Drive obsługuje maksymalnie 18 wirtualnych napędów i jest w pełni kompatybilny z obrazami DVD i Blu-ray, które zostały stworzone przez inne programy. Aplikacja posiada różne opcje konfiguracyjne, za pomocą których możemy w taki sposób ustawić emulator, że będzie automatycznie uruchamiał wirtualny napęd po uruchomieniu systemu operacyjnego.

DVDFab Virtual Drive umożliwia automatyczne odmontowanie wszystkich obrazów z wirtualnych napędów. W dodatku jest w pełni kompatybilny z różnymi formatami obrazów (ISO, UDF, NRG, CCD, IMG). DVDFab Virtual Drive to bardzo przydatne narzędzie do emulacji napędów Blu-ray i DVD.