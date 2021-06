Kolejna aplikacja wyprodukowana przez Alcohol Software. Po pojawieniu się Alcohol 120% przyszedł czas na Alcohol 52%. Program nie daje możliwości nagrywania płyt ale za to jest idealnym emulatorem napędów CD/DVD. Dzięki niemu możemy tworzyć obrazy płyt, kopiować zabezpieczone płyty (gry, filmy, programy). Aplikacja potrafi utworzyć sześć wirtualnych napędów CD/DVD. Interfejs programu podobny jest do tego jaki znamy z Alcohol 120%. Prędkość odczytu wirtualnego napędu to 200X.

Alcohol 52% został w pełni zoptymalizowany do pracy w najnowszym systemem operacyjnym Windows 8. Usprawniono i zmodyfikowany wygląd interfejsu użytkownika, a także dodano pełną obsługę Unicode. Wprowadzono nowy system zarządzania katalogami. Dodatkowo można pobrać osobno plugin, do konwertowania całych płyt do formatu MP3.

Obsługuje formaty CD:

CD-DA, CD+G, CD-ROM, CD-XA, Video CD, Photo CD, Mixed Mode, Multi-session CD

Obsługuje formaty DVD:

DVD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio