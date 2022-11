ScummVM to narzędzie, za pomocą którego uruchomimy klasyczne gry oparte na interfejsie point and click. Idea działania jest prosta i opiera się na mechanizmie podmieniania plików wykonywalnych z rozszerzeniem .exe, co sprawia, że można grać nawet na systemach, pod które nie zostały stworzone.

ScummVM pozwoli na rozgrywkę w liczne tytułu, a wśród nich znajdziemy chociażby LucasArts (Monkey Island 1-3, Day of the Tentacle, Sam & Max), Sierra (m.in. King's Quest 1-6 i Space Quest 1-5), Discworld i Simonn the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress, Broken Sword 1 i 2, Flight of the Amazon Queen, Gobliiins 1-3, The Legend of Kyrandia 1-3, Humongous Entertainment (gry Freddi Fish i Putt Putt) i wiele innych.