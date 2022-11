Genymotion jest emulatorem systemu Android przeznaczonym dla Windows. Do uruchamiania programu wymagana jest instalacja VirtualBox. Po zalogowaniu się do platformy, uzyskamy dostęp do ekranu startowego. Wystarczy wybrać przycisk Add i wybrać maszynę, którą chcemy emulować.

Do dyspozycji oddano różne wersje Androida Jellybean. Oprogramowanie wspiera wszystkie najpopularniejsze urządzenia na rynku. Nic nie stoi na przeszkodzie by instalować aplikacje bezpośrednio ze sklepu Google Play, zmieniać ustawienia systemu czy też uruchamiać aplikacje, które są dostępne dla konkretnego urządzenia.

Warto wspomnieć o zdolności łączenia się z czujnikami telefonów celem kontroli ich działania. W ten sposób możemy nawiązać połączenie z żyroskopem, latarką, termometrem czy czujnikiem stanu naładowania baterii. Emulator może się automatycznie połączyć z Android SDK i Eclipse.