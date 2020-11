Dolphin jest emulatorem konsol Wii, Gamecube oraz Triforce. Dzięki niemu odtworzymy szereg gier, które normalnie nie byłyby dostępne na komputer PC.

Za pomocą Dolphin zagramy więc m.in. w Wii Sports, Super Mario Ghalaxy 1&2, Super Smash Bros Brawl, MEtroid Prime, Donkey Kong Country Returns, The Legend of Zelda: Twilight Princess, Metroid Prime 3: Corruption, New Super Mario Bros. Wii, NGC i wiele innych.

Jedną z cech emulatora jest kompatybilność z różnymi typami padów np. Wii Motion Plus, Xbox 360 czy Wiimote. Istnieje także możliwość sterowania za pomocą myszy lub klawiatury.

Rozgrywka za pośrednictwem Dolphin nie niesie za sobą ograniczeń. Swobodnie możemy zapisywać stany gry, uruchamiać serwery, grać online czy nagrywać wideo. Gry uruchomimy nie tylko w rozdzielczości 480p, ale także w HD i Full HD.