yWriter to bezpłatny program dla pisarzy, scenarzystów i publicystów. Wśród najważniejszych narzędzi pracy warto wymienić wbudowany edytor tekstu, obsługujący polskie znaki i niezbędne funkcje do porządkowania obszernych artykułów lub całych książek.



Program yWriter stanowi idealnie rozwiązanie dla zwykłych użytkowników oraz dla pisarzy i scenarzystów filmowych. Aplikacja pomaga przy planowaniu różnych wydarzeń i rozwoju fabuły. Dodaje nowe rozdziały, sceny, lokacje i przedmoty oraz pozwala na aktualizowanei własnych notatek, niezbędnych w późniejszej fazie projektu.



Pogram pozwala też na tworzenie bazy bohaterów, w którym opisujemy ich charakterystykę i historię. yWriter potrafi drukować poszczególne strony lub całe strony i dzielić rozdziały na części. Posiada narzędzia do automatycznego numerowania stron i rozdziałów oraz znajdziemy w nim wygodny ekran do podglądu tekstu.