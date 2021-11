Opis Text Trix 1.0.2

Text Trix to wieloplatformowy edytor tekstu oparty na Javie, wyposażony w standardowe funkcje tego typu programów. Posiada przyjazny interfejs zapewniający intuicyjną obsługę aplikacji.



Narzędzie oferuje pracę w zakładkach, umożliwiając łatwą edycję wielu plików jednocześnie. Zawiera podstawowe funkcje edycyjne oraz opcje Undo/Redo. Użytkownik ma do dyspozycji wiele skrótów klawiszowych, zapewniających wygodę pracy. Wśród funkcji można znaleźć także podświetlanie składni, co czyni tekst/kod bardziej czytelnym.