SynWrite to bezpłatny edytor tekstowy, stworzony z myślą o programistach. Aplikacja posiada wszystkie najważniejsze elementy i narzędzia do tworzenia i modyfikowania różnych kodów programistycznych. Obsługuje HTML, CSS, XSL i wiele innych języków i przy okazji może służyć jako zwykły edytor do pisania artykułów i innych tekstów.



Program posiada takie narzędzia jak podświetlanie składni w tekście, wyszukiwanie błędów, pokazywanie struktury kodu w formie drzewka, a także posiada opcje do wyszukiwania i zamiany nazw wielu plików w tym samym czasie. Aplikacja została wyposażona w gotowe szablony do pisania kodu źródłowego lub programistycznego i w funkcje do automatycznego uzupełniania tekstu. W ten sposób użytkownicy mogą szybciej i łatwiej edytować i pisać kod programistyczny.



Program SynWrite eksportuje tekst do formatu RTF lub HTML, zachowując przy tym kolorowe składnie. Posiada wielojęzyczny interfejs użytkownika ( w tym Polski), a także wspiera skróty klawiszowe, pomocne przy pisaniu tekstu. Główny ekran programu składa się z edytora tekstu, drzewka zawierającego strukturę szablonów i innych elementów, a także pasek narzędzi na którym znajdziemy standardowe funkcje – drukowanie tekstu, zapisywanie, cofanie / wznawianie, wyszukiwanie i opcję do zmiany rozmiaru i wyglądu czcionki.