Sublime Text to lekki, szybki i międzyplatformowy edytor tekstu skierowany przede wszystkim do programistów. Wraz z nim można tworzyć kod źródłowy pod makra, skrypty czy własne pluginy.



Obsługiwanych jest wiele języków programowania jak C, C++, C#, CSS, D, Erland, HTML, Groovy, Haskell, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, Tcl, XML.



Sublime Text oferuje zestaw narzędzi niezbędnych do efektywnego pisania kodu np. mechanizm kart, autozapis, autouzupełnianie składni czy parowanie nawiasów. Wiele czynności wykonamy ponadto za pomocą skrótów klawiszowych.