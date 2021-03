Scrivener to popularny program do pisania różnych rodzajów tekstów i artykułów. Spełni swoje zadanie również podczas pisania obszernych powieści, scenariuszy. Tak bogata paleta zastosowań możliwa jest dzięki narzędziom wspomagającym tworzenie i komponowanie struktury dowolnego dokumentu.

Program przeznaczony jest dla każdego użytkownika, ale najbardziej przypadnie do gustu scenarzystom, pisarzom i publicystom. Oferuje funkcje do formatowania tekstu i konwertowania go do innego formatu. Zawiera również tablice korkową do zapisywania własnych spostrzeżeń.