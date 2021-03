Notepad2 jest małym i szybkim edytorem tekstu będącym doskonałym zamiennikiem standardowego Notatnika Windows.

Poza milszym dla oka wyglądem program oferuje całą gamę łatwo dostępnych opcji dla bardziej zaawansowanych użytkowników - konwersję zakończeń linii pomiędzy formatami Unix/Mac/Windows, wsparcie dla Unicode, wsparcie dla pisania skryptów, tworzenie zakładek, obsługę wyrażeń regularnych oraz wiele, wiele innych. Pomimo dodania do programu tak wielu opcji, pozostaje on nadal łatwy w obsłudze, co jest jego główną zaletą.

Cechą wyróżniającą tego programu wydanego po raz pierwszy w 2004 roku wsparcie dla kolorowania składni popularnych języków programistycznych, w tym c, C++, CSS, HTML, Java, JavaScript, Perl, Pascala, Pythona, PHP, SQL i kilku innych.

Notepad2 pozwoli nam dostosować rodzaj czcionki, zawijać wiersze podczas czytania lub pisania, wyświetlać niewidoczne znaki, zapamiętywać wyszukiwane słowa, a nawet ustawiać długość wierszy oraz stosować automatyczne zamykanie kodu HTML/XML.

Kolejna zaletą aplikacji jest możliwość zastąpienia notatnika systemowego, poprzez kliknięcie w odpowiednia opcję z poziomu oprogramowania - Ustawienia -> "zastąp systemowy notatnik".