to bezpłatny edytor kodu źródłowego oparty na komponencie Scintilla. Edytor CCode został napisany w C++ wraz 24000 wierszami kodu, bez MFC, WTL, QT. Posiada czysty Win32 i C++.

Jest kompatybilny w 32-bitowych i 64-bitowych wersjach systemu Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11 i nowsze).

CCode posiada mnóstwo przydatnych narzędzi do edycji i pisania kodu na komputerze. Znajdziemy w nim między innymi podświetlanie składni, numeracja i oznaczanie linii, a także kopiowanie, dzielenie czy łączenie całej linii kodu źródłowego.

Ponadto, programiści mogą też powielać i wygodnie usuwać fragmenty kodu, modyfikować wielkość liter, wstawiać komentarze do poszczególnych wierszy oraz co jest bardzo istotne - mogą również szybko zlokalizować określone linie lub inne fragmenty kodu.

Uwaga:

Zmianę języka oprogramowania dokonujemy w opcji --> "narzędzia", wybierając zakładkę "ogólne".