MetaX to zaawansowane narzędzie do tagowania plików multimedialnych na komputerze. Przy użyciu aplikacji możemy wprowadzać różne informacje do materiałów wideo w formacie MP4, M4V czy MOV. W ten sposób każdy plik z filmem będzie oznaczony, a jego informacje będą wyświetlane w aplikacjach internetowych lub w sieci.

Program jest niezwykle przydatny, gdy zamierzamy kolekcjonować swoje filmy w internecie. Warto dodać, że dzięki tej aplikacji możemy też zwiększyć popularność naszego filmu oraz jego pozycjonowanie w wyszukiwarce internetowej. Po wypełnieniu metadanych i udostępnieniu materiału filmowego w internecie oraz po skonfigurowaniu ustawień pliku, wszystkie dane mogą być wyświetlane na przykład w programie internetowym iTunes lub w wyszukiwarce Amazon, która w pewny sposób spopularyzuje nasze prywatne materiały wideo.

MetaX posiada też wbudowaną bibliotekę MovieLibrary, w której możemy tworzyć bazę danych o wszystkich naszych filmach. Każdą utworzoną bazę można segregować, drukować oraz przeszukiwać w razie potrzeby. To szczególnie przydatna opcja dla kolekcjonerów filmów lub seriali telewizyjnych.