Opis PixPlant 5.0.46

PixPlant to niewielkie narzędzie, które umożliwia tworzenie fotorealistycznych tekstur. Do dyspozycji użytkownika oddano zestaw tekstur pogrupowanych w różnorakie kategorie. Tekstury można eksportować do formatu JPG, BMP, GIF, JP2, PSD, PNG, TGA i innych.