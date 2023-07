Photo Pos Pro to w pełni darmowe a zarazem zaawansowane narzędzie służące do edycji grafiki rastrowej. Aplikacja została wyposażona w szereg rożnego rodzaju pędzli, filtrów, efektów, które możemy wykorzystywać w naszych projektach.

Program pozwala na pracę na warstwach i maskach. Ponadto aplikacja została wyposażona w moduł umożliwiający tworzenie kolaży, ramek, buttonów, itd. Zajdziemy również zestaw filtrów. Obróbka zdjęć może również odbywać się przy wykorzystaniu masek i warstw. Photo Pros Pro daje także narzędzie do modyfikowania oświetlenia i kolorów.

Interfejs został tak zbudowany by można było go modyfikować a tym samym dostosować do własnych potrzeb.