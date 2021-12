Phocus to darmowe oprogramowanie graficzne do przetwarzania obrazów. Zapewnia najlepszą jakość podczas przetwarzania plików RAW, które zostały wykonane przy użyciu aparatów fotograficznych i cyfrowych (np. obsługuje modele H6D). Phocus doskonale się również sprawdzi przy edycji pozostałych, popularnych formatów takich jak JPG, PNG itp.

Phocus to narzędzie stworzone zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych fotografów oraz użytkowników urządzeń firmy Hasselblad. Aplikacja została stworzona przez producentów popularnych aparatów Hasselblad i dzięki niej uzyskamy podczas przetwarzania najwyższą jakość i rozdzielczość wyeksportowanych fotografii prosto z aparatów cyfrowych i fotograficznych. Możemy przetworzyć zdjęcia i zapisać je w formacie TIFF, JPEG oraz nawet w 3FR i 3f.

Za pomocą Phocusa możemy przechwycić obraz bezpośrednio z podłączonego aparatu cyfrowego do komputera, odczytywać najważniejsze informacje i parametry obrazu, a nawet eksportować do innego formatu graficznego lub edytować za pomocą dostępnych narzędzi. Wśród nich nie mogło zabraknąć podstawowych opcji do zmiany jasności, kontrastu czy gammy oraz dodatkowych zestawów urozmaicających wygląd fotografii – efekty wizualne, filtry itp.