Luminar Neo to proste w obsłudze oprogramowanie do edycji zdjęć, które umożliwia miłośnikom fotografii wyrażanie piękna zgodnego z ich wyobrażeniami. A jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Luminar Neo został stworzony od podstaw, aby różnił się od poprzednich wersji oprogramowania Luminar. Edycja Neo zachowuje ulubione narzędzia Luminar AI oraz rozszerza funkcje o kolejne najnowocześniejsze technologie i wprowadza istotne zmiany w samym sercu programu - zachowując rozpoznawalny i czytelny wygląd interfejsu.

To, co odróżnia Luminar Neo od wszystkich poprzednich wersji Luminar, to jego modułowy silnik. Moduły pomagają równomiernie rozłożyć obciążenie, co przyspiesza przetwarzanie obrazu. Pozwala to na zastosowanie wielu różnych narzędzi do obróbki obrazu bez znacznego spadku wydajności oraz na automatyczne zapisywanie wszystkich zmian.

W programie Luminar Neo znajdziemy profesjonalne narzędzia, które pomogą w mgnieniu oka naprawić błędy w postprodukcji - i zachować każdą chwilę w najlepszym wydaniu.

W czym może pomóc Luminar Neo? Pozwala automatycznie usuwać plamy kurzu i linie energetyczne, maskować obiekty i ponownie oświetlać daną scenę oraz dodawać tyle warstw, ile jest potrzebne, aby zrealizować złożone pomysły. Ponadto można korzystać z trybów mieszania i maskowania, tworzyć kolaże, dodawać efekty podwójnej ekspozycji i wykonywać inne czynności na wszystkich warstwach.