Hornil StylePix to darmowa aplikacja do obróbki zdjęć w systemie Windows. Znajdziemy w niej wiele przydatnych funkcji, które pozwolą użytkownikowi na edycję dowolnej fotografii. Hornil StylePix może nie dorównuje ilością dostępnych narzędzi konkurencyjnym programom, ale posiada odpowiednie narzędzia do szybkiej edycji zdjęć cyfrowych.

Program Hornil StylePix obsługuje skróty klawiszowe, dzięki czemu łatwiej i szybciej będziemy mogli wykonywać w nim pracę. Interfejs programu składa się z głownego edytora, panelu do zarządzania i tworzenia warstw, a także z wielu pasków narzędziowych do wykonywania różnych czynności na edytowanym zdjęciu. Hornil StylePix może posłużyć jako przeglądarka zdjęć lub narzędzie do tworzenia prezentacji w formie pokazu slajdów.

Program oferuje możliwość dodawania licznych efektów, za pomocą których usuniemy wszelkie niedoskonałości na zdjęciu, zlikwidujemy efekt czerwonych oczu, poprawimy jasność, a także dodamy efekt rozmycia lub zastosujemy redukcję szumu.