EximiousSoft Logo Designer Pro

EximiousSoft Logo Designer to intuicyjne narzędzie do projektowania logo firm, stron internetowych itp. Do dyspozycji użytkownika oddano zestaw aż 200 logotypów, 2000 gradientów, clipartów oraz symboli, które można poddawać praktycznie dowolnym modyfikacjom. Bez trudu zmienimy rozmiar obrazu, nałożymy efekty.

Obsługiwanych jest wiele formatów jak GIF, BMP, JPG, PCZ, PNG, TIFF, TGA, PSD, ICO, CUR, ANI, WMF, EMF. EximiousSoft Logo Designer został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które nie mają zbyt dużego doświadczenia w projektowaniu grafiki. Nie mniej jednak pozwala na projektowanie swoich własnych logotypów od podstaw, bez posiłkowania się gotowymi wzorami.

Wersja testowa na tworzoną grafikę nakłada znak wodny.