Capture One PRO to narzędzie dla profesjonalnych fotografów przeznaczone do edycji i katalogowania obrazów RAW. Program pozwala znacznie skrócić czas obróbki zdjęć do stanu, który będzie odpowiadał użytkownikowi. Producent oferuje wydania dla Windows oraz Mac OS X.

Aplikacja charakteryzuje się sporą liczbą łatwych w użyciu funkcjonalności. Twórcy niemały nacisk położyli też na szybkość działania i intuicyjność obsługi, to drugie głównie z myślą o nowych użytkownikach. Wśród ciekawszych możliwości znajdują się zaawansowana funkcja redukcji szumów, edycja poziomów RGB i krzywych, edycja metadanych, Skin Tone Enhancer, Focus Mask, Spot Removal oraz Inverted Color Editor Selection. Program zapewnia wygodny import danych z takich aparatów jak np. Nikon, Canon, Pentax, Fuji czy Olympus.

Uwaga!

30-dniowa wersja testowa. Przed pobraniem aplikacji należy podać adres e-mail.