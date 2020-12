Capture One Sony to zaawansowane rozwiązanie do konwertowania plików RAW. Posiada intuicyjny system obsługi oraz dostarcza wszelkie niezbędne narzędzia do przeprowadzania edycji.

Do dyspozycji otrzymujemy bazę profili przeznaczonych do szeregu aparatów Sony, edytor kolorów oraz narzędzia do tworzenia zdjęć czarno-białych oraz HDR.

Warto dodać, że zarówno interfejs użytkownika jak i jakość zdjęć jest niemal identyczna jak w programie Adobe Lightroom. Wersja Express posiada kilka ograniczeń jak brak możliwości nakładania znaków wodnych, retuszowania skóry czy brak profili ICC.