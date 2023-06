Caesium to bezpłatne oprogramowanie do zmniejszania rozmiaru zdjęć cyfrowych, zachowując oryginalną jakość obrazu. Przy użyciu programu możemy hurtowo zmienić wielkość wybranych plików graficznych, ustawiając odpowiedni formaty wyjściowy i rozdzielczość. Obsługa programu jest bardzo prosta, a wszystko to za sprawą niezwykle wygodnego i czytelnego interfejsu użytkownika.

Według producenta oprogramowania, zredukujemy rozmiar pliku graficznego nawet do 90%, zachowując przy tym wysoką jakość obrazu. W ten sposób zaoszczędzimy miejsca na dysku twardym, a także szybciej wyślemy nasze zdjęcia do internetu, umieszczając je na portalach społecznościowych lub w innych serwisach internetowych. Caesium jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy często przesyłają swoje zdjęcia znajomym lub innym osobom przy użyciu poczty elektronicznej – w formie załącznika.

Obsługuje wszystkie popularne formaty – JPG, PNG, BMP oraz procesory wielordzeniowe. Caesium umożliwia porównywanie podglądu jakości obrazu przed kompresją (oryginalny plik) i po zoptymalizowaniu pliku graficznego. Oprócz tego oferuje możliwość standardowego przetwarzania pojedynczych zdjęć oraz przetwarzania wsadowego – kompresując wiele plików graficznych w tym samym czasie. Caesium pozwala też edytować metadane oraz odczytywać najważniejsze informacje o plikach graficznych.