WinContig to niezwykle funkcjonalny program do defragmentacji plików oraz dysków. Co ważne posiada menu w języku polskim.



Program umożliwia tworzenie i zapisywanie profili. Użytkownik ma możliwość wyboru lokalizacji która będzie defragmentowana. Mogą to być wybrane pliki, foldery czy całe dyski twarde. Przed rozpoczęciem procesu defragmentacji dysk sprawdzany jest pod kątem błędów. Możliwy jest wybór strategii defragmentacji. Kolejna przydatna funkcja to czyszczenie dysku ze zbędnych plików systemowych.



Aplikacja tworzy zaawansowane raporty z analizy i umożliwia zapisywanie ich do plików tekstowych. Program nie wymaga instalacji - wystarczy rozpakować pobrane archiwum. WinContig charakteryzuje się sporą funkcjonalnością i wysoką jakością przeprowadzanych operacji.