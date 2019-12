to bezpłatne oprogramowanie do defragmentacji dysków twardych. Aplikacja może posłużyć również jako narzędzie do defragmentacji gier i zainstalowanych aplikacji.

Przed rozpoczęciem procesu defragmentacji należy dokonać analizy, która pozwala ocenić ilość plików rozrzuconych na dysku twardym. Defragmentacja to operacje układające pliki na dysku komputerowym tak, aby system miał do nich szybszy dostęp. Zaleca się cykliczne korzystanie z narzędzia w celu zachowania odpowiedniej wydajności systemu. Poprawnie przeprowadzona operacja skutkuje nie tylko zwiększeniem wydajności systemu, ale również przyczynia się do zmniejszenia zużycia dysku twardego oraz minimalizuje ryzyko powstania błędów systemowych.

Program Smart Defrag obsługuje zarówno dyski twarde HDD, jak i również SSD (Solid State Drive).