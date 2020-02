Auslogics Disk Defrag Ultimate to narzędzie udostępniane przez firmę Auslogics służące do defragmentacji dysków twardych.



Na początku swej pracy program sprawdza informacje o partycjach, a następnie przygotowuje je do optymalizacji. Proces defragmentacji na tle innych programów tego typu przebiega dość szybko, a na dodatek aplikacja udostępnia bardzo szczegółowe raporty o przebiegu procesu. Obsługa nie jest skomplikowana, wystarczy wybrać preferowaną partycję i wcisnąć Defragmentuj.

Aplikacja do swojego działania wykorzystuje 4 algorytmy, które znacząco zwiększają skuteczność defragmentacji. Dodatkową możliwością jaką daje program jest defragmentacja podczas bootowania się systemu operacyjnego, co sprawia, że program operuje również na plikach systemowych. Auslogics Disk Defrag Ultimate chroni nasz dysk przed ponowną fragmentacją a także pozwala usunąć zbędne pliki tymczasowe, zwiększając tym samym dostępną przestrzeń na dysku twardym. Postęp procesu można śledzić dzięki licznym wykresom. Podczas defragmentacji użżytkownik może sprawni korzystać z komputera, gdyż program został zoptymalizowany w ten sposób, by sprawni zarządzać zasobami komputera.



Uwaga!

Wersja testowa pozwala na korzystanie z programu przez 30 dni.