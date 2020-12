Royal RSS Reader to czytnik uruchamiający się podczas startu systemu i sprawdzający najnowsze wiadomości na RSS 0.91/0.92/1.0/2.0/Atom. Istnieje również możliwość importowania do programu Google Feeds. Interfejs użytkownika dostępny jest w angielskiej, niemieckiej i holenderskiej wersji językowej. Obsługa aplikacji jest bardzo prosta. Wystarczy przeciągnąć z dowolnej strony internetowej ikonę RSS do okna głównego programu, po czym kanał zostanie automatycznie dodany. Wprowadzenie nowego kanału może odbywać się również ręcznie poprzez dodanie adresu URL. Za każdym razem, gdy ukaże się nowa wiadomość, pojawi się okienko wraz z tytułem postu. Aplikacja minimalizuje się do zasobnika systemowego.