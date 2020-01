All in One Runtimes to oprogramowanie instalujące niezbędne biblioteki, które są wymagane przez wiele programów. Dzięki niemu można znacznie oszczędzić czas, który należałoby przeznaczyć na ręczne pobieranie i instalację poszczególnych komponentów. All in One Runtimes całkowicie automatyzuje proces i nie wymaga praktycznie żadnej obsługi.

Za jego pomocą zaopatrzymy się w takie narzędzia jak pakiet .NET Framework, Visual C++ Runtimes, Adobe Flash Player, Microsoft Silverlight, Shockwave Player, Java Runtime Environment, Visual J-Sharp. Program należy rozpakować, po czym z katalogu svcpack uruchomić plik wykonywalny.