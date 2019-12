Opis EMS SQL Manager for PostgreSQL 6.0.1

EMS SQL Manager for PostgreSQL to wysokiej klasy narzędzie do administrowania bazami danych i rozwoju PostgreSQL. Działa z każdą wersją PostgreSQL do najnowszej i obsługuje najnowsze funkcje PostgreSQL, w tym ograniczenia wykluczeń, klauzulę "when", funkcje zwracające tabelę i inne.