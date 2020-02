Database Browser to bezpłatne narzędzie do zarządzania różnymi bazami danych na komputerze. Aplikacja obsługuje wszystkie najpopularniejsze rodzaje baz, w tym między innymi OleDB, SQLite, MySQL, Oracle czy Interbase i Firebird. Charakteryzuje się również wygodnym w obsłudze interfejsem, zawierającym wyłącznie najważniejsze funkcje do operowania bazami danych.



W programie Database Browser znajdziemy też przydatną wyszukiwarkę, która odnajduje niezbędne informacje we wszystkich bazach danych. Użytkownik może przy użyciu tego niewielkiego oprogramowania modyfikować i kopiować bazy danych, uruchamiać różne skrypty SQL oraz eksportować i importować ważne informacje do pliku HTML, CSV lub Excel.



Aplikacja zawiera też specjalny menedżer do zarządzania zapytaniami SQL, za pomocą którego zbudujemy odpowiednie polecenia, wydrukujemy jakąkolwiek zawartość zbiorów, a także umożliwia wygodne grupowanie według określonych kryteriów.