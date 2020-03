Xopero Cloud Personal to prosty program do tworzenia kopii zapasowych, dzięki któremu wygodnie i szybko zaczniesz zabezpieczać dane na swoim komputerze.



To ty decydujesz, które zasoby mają być chronione: pliki i foldery (np. Pulpit lub Moje dokumenty), skrzynkę pocztową, kolekcje muzyki, filmów oraz zdjęć z ostatnich wakacji. W ten sposób możesz przywracać nawet pojedyncze elementy.



Xopero umożliwia również tworzenie obrazu dysków twardych, wraz z systemem operacyjnym, zainstalowanymi programami, ustawieniami oraz przechowywanymi danymi. Dzięki temu, jeśli dojdzie do awarii systemu albo gdy uszkodzi się dysk twardy, szybko powrócisz do pracy w znajomym środowisku.



Backupy wykonują się automatycznie, a sama aplikacja działa w tle i nie wpływa w żaden sposób na pracę komputera. Dodatkowo masz do dyspozycji bezpieczne narzędzie do synchronizacji, współdzielenia i udostępniania szyfrowanych danych.



Xopero stawia na bezpieczeństwo. Dlatego dane zanim jeszcze zostaną przesłane dalej z Twojego komputera, są szyfrowane algorytmem AES 256 (to ten sam z którego korzystają banki oraz amerykańskie NSA). Następnie trafiają do centrum danych w Polsce.