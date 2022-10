Aplikacjaumożliwia wykonywanie kopii zapasowych wszystkich danych znajdujących się na nośnikach Western Digital. WD Backup tworzy kopie na wybranym urządzeniu lub w chmurze DropBox.

WD Backyp obsługuje następujące dyski twarde - My Book Duo, My Book, My Book, My Book for Mac, My Book Duo, My Passport Ultra, My Passport, My Passport Ultra (WD Backup) , My Passport Ultra Metal, My Passport for Mac, My Passport for Mac, My Passport Wireless Pro lub My Passport Wireless.