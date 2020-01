Opis RollBack Rx Server 11

RollBack Rx Server to kompleksowe rozwiązanie do przywracania systemu Windows, które umożliwia użytkownikom i administratorom IT łatwe przywracanie komputera do poprzedniego stanu w ciągu kilku sekund. RollBack Rx Professional oferuje świeże podejście do zarządzania komputerami. Wszelkie nieprzewidziane incydenty, takie jak błędy użytkownika, wirusy, a nawet nieudane instalacje oprogramowania można łatwo i absolutnie cofnąć w szybki i wydajny sposób.