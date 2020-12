NovaBACKUP to zaawansowane narzędzie do wykonywania kopii zapasowych. Stworzone kopie zapasowe pozwolą na bezpieczne przywracanie programów, dokumentów oraz wszelkich innych typów danych do stanu pierwotnego.

Tworzenie backupu obejmuje nie tylko partycje, ale również całe dyski twarde , foldery czy pojedyncze pliki. NovaBACKUP stworzy kopię zapasową plików, które są zgromadzone praktycznie na każdym rodzaju nośnika jak karta pamięci, pendrive, NAS, tablet, smartfon itd. Istnieje również możliwość zapisywania plików z kopiami na serwerze FTP. Producent udostępnia do tego celu 2 GB darmowej przestrzeni.

Program przeprowadza backup automatycznie lub na żądanie użytkownika. Dostępne są dwa tryby działania: Backup Mode, który tworzy zaszyfrowany plik w formie obrazu ze wszystkimi plikami oraz Copy Mode, gdzie znajdują się pliki i dba o ich synchronizację.

Dostęp do danych odbywa się wówczas bez konieczności używania NovaBACKUP. Oprogramowanie wykorzystuje szyfrowanie za pomocą algorytmu AES-256 bit.

Oprogramowanie dostępne jest w 15-dniowej wersji testowej.