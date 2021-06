PCmover Reconfigurator

to narzędzie służące do przenoszenia folderów biblioteki Windows na inny, podłączony dysk do komputera.

Jeśli zniechęciliśmy się do przenoszenia folderów biblioteki Windows w tradycyjny sposób, wówczas warto skorzystać z tego oprogramowania - które pozwoli nam wygodnie, bezpiecznie i zarazem błyskawicznie skopiować cała zwartość biblioteki Windows na inny dysk twardy.

Program przenosi wszystkie foldery biblioteki systemu w tym dokumenty, obrazy, wideo czy Muzykę. Cały proces zajmuje tylko kilka kliknięć myszką i jest bardzo prostym rozwiązaniem, umożliwiającym zmianę konfiguracji. W ciągu kilku minut możemy na przykład zmaksymalizować ilość dostępnego miejsca do przechowywania dokumentów i zwolnić cenne miejsce na szybkim dysku SSD.