Opis KLS Mail Backup 5.0

KLS Mail Backup jest darmową aplikacją przeznaczoną do tworzenia kopii bezpieczeństwa z programów obsługujących pocztę elektroniczną i umożliwiające przeglądanie stron internetowych. Wśród nich znajdziemy między innymi Mozilla Thunderbird, Windows Mail, Windows Live Mail, Outlook Express, Internet Explorer, Mozilla Firefox i Seamonkey, IncrediMail, The Bat! oraz Opera.



Program KLS Mail Backup automatycznie wykonuje kopię danych w określonym czasie, a wszelkie utworzone archiwa możemy w każdej chwili przetestować, czy nie zawierają jakiś błędów technicznych. Aplikacja archiwizuje wybrane przez użytkownika dane. Mogą to być ustawienia konfiguracyjne programu, zakładki, kontakty, archiwum wiadomości wraz z dostępnymi załącznikami oraz książkę adresową. Obsługa programu jest banalnie prosta. Wystarczy wskazać miejsce docelowe, w którym ma się znajdować utworzony backup danych. Następnie wybieramy odpowiednie pliki i inne prywatne dane, jakie zamierzamy zarchiwizować.