Iperius Backup Free jest interesującą propozycją programu do wykonywania kopii zapasowych danych. Cechuje go bardzo duża paleta możliwości konfiguracyjnych oraz przejrzysta szata graficzna. Wszelkie funkcje są w zasięgu ręki, a nie ukryte głęboko w rozbudowanych menu, jak to bywa w podobnych rozwiązaniach.

Program dysponuje wieloma opcjami tworzenia kopii, przykładowo możemy określić wiele plików i folderów źródłowych jednocześnie. Potężny harmonogram umożliwia niemal dowolne planowanie zadań w różnych odstępach czasowych np. codziennie, co tydzień, co miesiąc. Program obsłuży również nietypowe planowanie zadań jak automatyczne tworzenie backupu co trzeci czwartek miesiąca.

Iperius Backup Free wyposażono także w opcję automatycznego wysyłania wiadomości e-mail tuż po zakończeniu całego procesu. Wiadomość ta zawiera szczegółowy raport informujący o przebiegu kopiowania.

Jako, że jest to wersja darmowa, jej obsługa wiąże się z pewnymi ograniczeniami, spośród których zdecydowanie największym jest brak wsparcia kopiowania aktualnie otwartych plików.