Handy Backup jest to program do tworzenia kopii zapasowych w systemie Windows. W prosty sposób możemy również przywrócić ważne pliki, dokumenty lub inne dane. Dzięki tej aplikacji przywrócimy kopie bezpieczeństwa do każdego nośnika danych. Dotyczy to również serwerów FTP oraz dysków CD i DVD.



Program Handy Backup umożliwia też zabezpieczanie danych poprzez szyfrowanie plików hasłem. Kopie pliku mogą zostać zaszyfrowane kluczem 128-bitowym. Ponadto oferuje możliwość wykonania kompresji przy użyciu formatu zapisu ZIP, a także zawiera wiele innych narzędzi do zabezpieczania cennych danych.



Handy Backup Lite dostępny jest w wersji próbnej i pozwala na 30 dni darmowego testowania.