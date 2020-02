Opis FBackup 8.5.272

FBackup to bezpłatne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych. Możliwości jakie udostępnia ten program, czynią go ciekawym i przydatnym rozwiązaniem zarówno dla użytkowników indywidualnych jak i małych firm.



Wśród głównych zalet należy wymienić automatyczne tworzenie kopii zapasowych, kompresję plików do archiwów ZIP oraz wsparcie zapisu danych do wielu lokalizacji. Dodatkowo użytkownik ma możliwość skorzystania z wtyczek zwiększających funkcjonalność FBackup.