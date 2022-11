Profesjonalny zestaw narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych po awariach, co pozwala na zapewnienie ciągłej i czynnej ochrony wrażliwych danych biznesowych. EaseUS Todo Backup Technician został zaprojektowany dla profesjonalistów IT, administratorów systemów, techników, konsultantów i usługodawców.

Obsługiwane typy nośników: HDD Parallel ATA (IDE), HDD Serial ATA (SATA), HDD External SATA (eSATA), SCSI HDD Wszystkie poziomy SCSI, kontrolery RAID dla IDE oraz SATA Pełna obsługa konfiguracji RAID (sprzętowych RAID) HDD IEEE 1394 (FireWire) USB 1.0/2.0/3.0 HDD Obsługa dużych dysków twardych (dyski twarde MBR i GPT; EaseUS Todo Backup obsługuje dyski twarde do 16TB oraz maksymalnie 32 dyski twarde).