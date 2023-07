to oprogramowanie do zarządzania kopiami zapasowymi dla biznesu. Pozwala na łatwe tworzenie i przydzelianie kopii zapasowych do wielu systemów operacyjnych.

Ponadto, oferuje możliwość zdalnego zarządzania wszystkimi kopiami zapasowymi.



EaseUS Backup Center to skuteczny sposób na zarządzanie wszystkimi zadaniami kopii zapasowych z dowolnego miejsca aby uprościć procedury administratorów IT.