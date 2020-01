Opis Drive Cloner Rx 6.0

Drive Cloner Rx to narzędzie do odzyskiwania systemu od zera, które umożliwia profesjonalistom łatwe tworzenie kopii zapasowych systemu, obrazów i pomoc we wdrożeniach. Dysk Cloner Rx obrazy całego dysku twardego, w tym systemu Windows, sterowników, plików systemowych i wszystkich programów na dowolnym nośniku lub ukrytej partycji do przywrócenia.