to bezpłatny program do tworzenia kopii zapasowych - w tym tworzenia danych zapasowych na serwerach FTP/sFTP lub w innych źródłach.

Cobian Reflector to następca programu Cobian Backup, który został nie tylko przystosowany do nowszych systemów, ale zapewnia znacznie większą ilość nowych funkcji przydatnych przy tworzeniu kopii danych. Oprócz wszystkich znanych funkcji z programu Cobian Backup, obsługuje transfery SFTP, a także jest przystosowany do systemów 64-bitowych oraz co istotne - jest niezależny od DPI dzięki zastosowaniu grafiki wektorowej i Windows Presentation Foundation.

Oprogramowanie może być uruchamiany jako usługa lub jako zwykła aplikacja. Może tworzyć kopie zapasowe w innej lokalizacji na tym samym komputerze, w sieci, a nawet na serwerze FTP. Program obsługuje kompresję i szyfrowanie.