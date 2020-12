Usługa Cloud Backup od firmy nazwa.pl jest rozwiązaniem, służącym do wykonywania kopii zapasowych danych zapisanych na dyskach komputerów działających w systemie Microsoft Windows. Użytkownik ma do dyspozycji 1 TB powierzchni, a łatwość instalacji i intuicyjny panel klienta sprawiają, że jest to usługa dla każdego. Instalacja zajmuje kilka sekund.



Wersja testowa pozwala na backup danych przez 30 dni za darmo i bez rejestracji.



Program stanowi skuteczną ochronę przed skutkami ataków typu ransomware. W przypadku zablokowania komputera przez hakerów dane można odzyskać jednym kliknięciem myszki. Cloud Backup zabezpiecza również przed bezpowrotną utratą dokumentów, będącą konsekwencją awarii dysku lub utraty laptopa. W przypadku modyfikacji pliku na komputerze lub jego usunięcia, można odzyskać ten plik w wersji z każdego dnia w którym była wykonywana kopia zapasowa do 90 dni wstecz.



Cloud Backup zapewnia wielopoziomowe bezpieczeństwo danych. Pliki przed wysłaniem do Data Center, spełniającego najwyższe normy TIER III oraz TIER IV i posiadającego certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 27001, szyfrowane są algorytmem AES-256 z hasłem nadawanym przez użytkownika komputera. Dzięki temu zabezpieczone są przed nieuprawnionym przejęciem przez osoby trzecie, mające nieautoryzowany dostęp do komputera użytkownika.



Kopie zapasowe tworzone są automatycznie, na bieżąco i zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem. Można je wykonać również w dowolnym momencie, niezależnie od przyjętego schematu. Backup tworzony jest przyrostowo, tzn. najpierw wykonywana jest pełna kopia zapasowa plików, a kolejne tworzone są na zasadzie aktualizacji, poprzez dodawanie tylko zmienionych informacji. Dzięki temu rozwiązaniu aplikacja nie obciąża nadmiernie łącza internetowego, co pozwala na wykonanie backupu większej liczby plików.