Alternate File Move to oprogramowanie do porównywania zawartości folderów jak i tworzenia kopii zapasowych. Program analizuje pliki znajdujące się w folderach, po czym wykonuje stosowne operacje jak kopiowanie, usuwanie tak, aby w obu folderach były te same dane. Innymi słowy, program synchronizuje ze sobą poszczególne foldery.

Okno główne podzielono na dwa obszary. Z lewej strony mamy dostęp do folderu wyjściowego (Master), a z prawej do innego katalogu (Slave), który chcemy zsynchronizować z folderem Master (głównym). Możemy polecić aplikacji by automatycznie kopiowała bądź usuwała pliki między katalogami.

Istnieje także możliwość kopiowania pustych katalogów czy ignorowania ochrony przed zapisem, a nawet automatycznego wyłączenia systemu po zakończeniu pracy programu.