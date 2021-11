[email protected] Disk Image Lite to darmowa i w pełni funkcjonalna aplikacja, służąca do tworzenia kopii zapasowych dysków twardych podłączonych do komputera. [email protected] Disk Image Lite obsługuje dyski twarde HDD, CD, DVD, SSD (Solid State Drive), a także nośniki podłączane za pośrednictwem USB.

Użytkownicy mogą przy użyciu oprogramowania utworzyć kopię zapasową z całych nośników lub poszczególnych partycji utworzonych na dysku twardym. Oprócz tego oferuje możliwość przeglądania i montowania utworzonego obrazu oraz przeprowadzania jego weryfikacji.

Uwaga:

Program dostępny jest za darmo i posiada liczne ograniczenia. Użytkownicy nie mogą szyfrować danych i korzystać z obsługi technicznej. Pełną listę zmian znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.